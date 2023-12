FORZA ITALIA RICORDA ANCHE A LECCO BERLUSCONI A 6 MESI DALLA MORTE

Ci sono poche parole per evidenziare quanto Silvio Berlusconi manchi in primis al nostro partito e in secundis a tutta l’Italia. Berlusconi è stato dal 1994, ma lo era già molto prima della sua ”discesa in campo” un uomo del FARE che ha cambiato la storia di questo paese, fermando la macchina COMUNISTA e portando quell’aria di LIBERTÀ che la sinistra voleva bloccare. Il berlusconismo ha cambiato la modalità di fare politica, ha aperto a nuovi temi che fino alla sua scesa in campo nessuno aveva il coraggio di trattare, per esempio questione sulla riforma della GIUSTIZIA, il grosso tema del garantismo, purtroppo quasi sempre strumentalizzato dalla sinistra giustizialista.

Forza Italia è ora un partito che deve tutto a Berlusconi e continuerà a crescere nell’insegna delle parole che ci ha sempre trasmesso con fermezza e orgoglio.

Queste sono infatti le sue parole sul nostro movimento politico: “Forza Italia non è un partito, non è una parte, ma è un’idea, un progetto nazionale che unisce tutti.

Perché Forza Italia è l’Italia delle donne e degli uomini che amano la libertà e che vogliono restare liberi. Perché Forza Italia è la vittoria dell’amore sull’invidia e sull’odio. Perché Forza Italia difende i valori della nostra tradizione cristiana, il valore della vita, della famiglia, della solidarietà, della tolleranza verso tutti a cominciare dagli avversari e questo perché Forza Italia sa bene che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non invece i cittadini al servizio dello Stato. Perché per Forza Italia è l’ultima chiamata prima della CATASTROFE ma anche perché la storia di Forza Italia è quella di un continuo rinnovamento: dal 1994 ad oggi perché il rinnovamento sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi”.

Le sue indicazioni sono state fin da subito ascoltate da Antonio Tajani che infatti ha subito aperto la stagione dei tesseramenti e in seguito dei congressi, momento fondamentale per un partito che vuole portare in dono alla nazione tutta quell’area popolare liberale, moderata, garantista, cristiana cattolica che ha fatto la storia di questo paese.

Non può esistere una coalizione di centro destra, senza un partito che abbia una storia come quella di FORZA ITALIA e infatti ringrazio i diversi amministratori in Provincia che stanno ritornando nella casa della Libertà. I 51 Comuni che andranno al voto in Provincia di Lecco, saranno sicuramente una prova di FORZA per tutti quanti i partiti di Coalizione e quello che mi sento di aggiungere e auspico è che fra di noi, partiti della coalizione, ci sia davvero un sano EQUILIBRIO e una sana CORRETTEZZA politica. Personalmente sono molto emotivamente provato dal fatto che sarà il primo Natale senza andare a fare visita al nostro amato presidente, quel crodino e quel pandoro di fronte al magnifico albero in salotto, mi mancheranno. Ma so per certo che da lassù sta continuando a indicarci la strada verso quella grande rivoluzione liberale che ha sempre voluto portare in dote a tutti i cittadini italiani. Proprio per questo Forza Italia a Lecco ha ripreso ad essere quella forza di riferimento per tutti quei movimenti, associazioni , fondazioni che hanno una volontà civica e centrista.

Ricordatevi che Il Partito Popolare Europeo in tutt’Europa rappresenta il centro, quello vero, alternativo alla sinistra, in questo paese è rappresentato da Forza Italia.

Berlusconi ha da sempre sottolineato che “Il nostro centro, quello del Partito Popolare Europeo, è il continuatore e il testimone della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista, dei principi e valori della civiltà occidentale”.

Per stare piacevolmente insieme e ricordare il nostro amato Presidente, Silvio Berlusconi, vi aspettiamo al pranzo: 20 Gennaio, presso la Cascina Don Guanella, in Piazza Rosè 3, a Valmadrera ore 12:30. Sarà un momento di sano confronto sui prossimi appuntamenti. Per prenotazione chiamare il numero 331 133 3612.

Roberto Gagliardi

Coordinatore Provinciale

Forza Italia a Lecco

