LECCO – L’associazione culturale Lumis Arte, in collaborazione con Circolo Fratelli Figini, presenta la mostra “Sovrapposizioni”, una serie di fotografie che Daniele Re dedica al fiume Adda. Gli scatti realizzati guardano ai dettagli naturalistici e tentano di cogliere le particolari stratificazioni tra le diverse superfici, in cui la luce si diffonde, tipiche dell’ambiente acquatico. La mostra conduce i visitatori in un viaggio per immagini lungo il fiume, per scoprirne le sponde e le acque con occhi nuovi che affondano nella profondità delle loro sovrimpressioni.

In continuità con il proprio lavoro, Daniele Re affronta il tema del paesaggistico cercando di tracciare un’ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia del fiume Adda e sull’innovazione della tecnica fotografica. Le “Sovrapposizioni” nascono dallo studio condotto su immagini d’archivio e da una pratica fotografica che unisce la ripresa analogica del foro stenopeico all’elaborazione digitale dei negativi ottenuti.

Il foro stenopeico è una tecnica antica, rivista oggi come complementare alla velocità, alla definizione e alla portabilità dell’immagine digitale. La fotografia stenopeica, poiché realizzata senza l’obbiettivo, richiede tempi di esposizione lunghi, inquadrature fatte senza mirino, o traguardando immagini molto scure e poco leggibili. Le caratteristiche di questa tecnica sono i lunghi tempi di esposizione, i colori alterati, la scarsa nitidezza dei contorni e dei dettagli e il basso contrasto.

Per realizzare le “Sovrapposizioni” sono state unite due immagini diverse (una a colori e l’altra in bianco e nero all’infrarosso) dello stesso soggetto, ripreso dal medesimo punto. Il negativo a infrarosso necessita di esposizioni lunghe durante le quali le foglie e l’acqua si muovono e lasciano le tracce chiare del loro passaggio. Dentro queste si inscrive il colore della seconda fotografia. Ne risulta l’emersione di un colore alterato su immagini dissolte dai lunghi tempi di esposizione. La serie cerca di trovare il punto in cui l’immagine si sfalda pur mantenendo il soggetto ancora riconoscibile.

La mostra “Sovrapposizioni” sarà ospitata dal Circolo F.lli Figini (via dell’Armonia, Maggianico, Lecco) dal 13 febbraio al 27 marzo. L’inaugurazione si terrà sabato 12 febbraio alle 17:30: in quest’occasione sarà possibile incontrare il fotografo Daniele Re, i curatori di Lumis Arte (Lorenzo Messina e Daniele Re) e il fotografo e storico della fotografia Luigi Erba che presenteranno ai visitatori il percorso delle fotografie.