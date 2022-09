LECCO – Venerdì 9 settembre alle 21 allo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42 a Lecco la serata finale del 1° Festival Audiovisivi Lariano.

Dodici gli audiovisivi in gara di altrettanti autori iscritti ai circoli fotografici del territorio che si contenderanno il podio di questo 1° Festival Audiovisivi Lariano. Tre invece saranno quelli che concorreranno per il premio speciale quale miglior audiovisivo a tema “Il territorio Lariano”. E per finire, al termine delle proiezioni, il pubblico presente decreterà il vincitore del premio “Miglior AV 2022”

L’obiettivo della rassegna è di promuovere, con un evento aperto a tutti, l’arte dell’audiovisivo fotografico amatoriale attraverso la proiezione delle opere realizzate dagli autori dei Circoli Fotografici del territorio.

Il Festival Audiovisivi Lariano è la prima rassegna di audiovisivi organizzata dalla collaborazione tra l’Associazione Passione Fotografia Galbiate e il Club Fotografico Ricerca e Proposta di Dolzago, coadiuvati da Foto Libera di Merate, Fotoclub Libero Pensiero di Lecco, Centro Fotografico G. Anghileri di Valmadrera, Amatori Fotografici Cassina de’ Bracchi e il Circolo Fotografico Inverigo.