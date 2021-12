LECCO – Fratelli d’italia continua a crescere in Provincia di Lecco, come testimoniato dai tanti amministratori che in questi mesi sono andati ad aggiungersi all’elenco degli iscritti di Fratelli d’Italia nel nostro territorio. L’esponenziale crescita è testimoniata dai risultati delle elezioni provinciali: Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale del partito, risulta il candidato più votato del centrodestra con 5590 voti.

“Sono soddisfatto tre volte oggi: in primo luogo per la vittoria di Alessandra Hofmann alla Presidenza, che testimonia come la scelta dei partiti di centrodestra di andare uniti a queste elezioni sia stata una opzione vincente. In secondo luogo la nostra lista è la più votata, e ottiene la maggioranza in Consiglio, consentendo cosi di governare l’Ente Provincia senza compromessi. In ultimo, l’essere stato il più votato a questa tornata elettorale: una soddisfazione non tanto personale quanto per il partito che rappresento sul territorio. Fratelli d’Italia con questo eccezionale risultato si conferma protagonista affidabile e compatto del centrodestra lecchese. Ringrazio ancora i tantissimi amministratori che mi hanno votato confermando la piena fiducia nel partito guidato da Giorgia Meloni”.