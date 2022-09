Siamo le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future Lecco e ancora una volta siamo pronti a scendere in piazza. Vogliamo far sentire le nostre voci e ricordare all’attuale classe politica che i problemi ambientali vanno affrontati subito, poiché il tempo sta rapidamente scadendo.

Quest’ultima estate è stata una delle più calde mai viste in Europa: il livello di fiumi, laghi e bacini non è mai stato così basso, in buona parte del continente sono state raggiunte temperature estreme e gli incendi sono aumentati in maniera esponenziale; temporali estremi hanno colpito la nostra penisola, tant’è che persino in zone come quella del Lario si parla di “clima tropicale“. La crisi ecologica si dimostra anno dopo anno sempre più reale!

Rifiutiamo il greenwashing di chi vedono in autostrade, gas e termovalorizzatori la base della transizione ecologica; per noi è ben altro: è innanzitutto un cambiare del modo di produrre e consumare, secondo le linee di giustizia sociale, rinnovabili e comunità energetiche, trasporti capillari ed accessibili.

Il 23 settembre scenderemo in piazza anche a Lecco per l’undicesimo sciopero globale per il clima: vogliamo invitare tutti, a partire dai giovani, le studentesse e gli studenti ad unirsi a noi, che saremo quello che più di ognuno dovranno affrontare gli effetti della crisi.

La data è di duplice importanza: due giorni dopo avranno luogo le elezioni, e qualsiasi governo si insedierà noi saremo in prima linea per chiedere a gran voce una reale e radicale transizione ecologica, perché, come tanti studi evidenziano, è in gioco la sopravvivenza di molte vite sul pianeta.

Vi aspettiamo tutte e tutti in piazza!