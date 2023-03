LECCO – Ha chiesto il rito abbreviato un 29enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. La richiesta è stata avanzata dal suo legale nell’udienza di questa mattina davanti al giudice Giulia Barazzetta.

L’uomo, figlio di un condannato per omicidio a Olginate, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perché nel 2018 non avrebbe rispettato l’alt della Polizia di Stato durante un controllo e fuggì in sella a uno scooter.

Inseguito e fermato dagli agenti il 29enne avrebbe aggredito verbalmente i poliziotti. Venne denunciato e a maggio sarà processato.

A.Pa.