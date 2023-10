AIRUNO – Sarà una cerimonia privata, per parenti stretti e i soli amici intimi, quella che darà l’ultimo saluto a Carlo Gilardi, morto domenica a 92 anni per un tumore al cervello, e negli ultimi tre anni al centro di una controversa e triste vicenda mediatica e giudiziaria.

Lunedì mattina nella chiesa di Airuno quindi non verranno accettate persone estranee alla vita di Gilardi e, come espressamente da lui richiesto nel testamento, non ci saranno né fiori né rintocchi di campane. Tutto estremamente sobrio e rispettoso, come lo è stata la sua esistenza.