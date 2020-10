LECCO – Dopo il rinvio della sfida casalinga di sabato scorso contro il Monferrato, il Lecco è pronto a debuttare ufficialmente nel campionato di Serie B 2020/21 andando ad affrontare l’affascinante trasferta in Sardegna sul campo del Cagliari. Se per i blucelesti si tratta della prima gara nel girone A, i rossoblu sono invece reduci dalla vittoria esterna nel derby di sette giorni prima in casa del C’é Chi Ciak di Serramanna per 7-5.

Una sfida sicuramente insidiosa per capitan Iacobuzio e compagni, sia per il viaggio che li attende per raggiungere l’isola che per l’indubbio valore degli avversari allenati da mister Gianni Melis.

A presentare la sfida in casa bluceleste è l’argentino Juan Diego Castillo, pronto a fare il suo esordio con il Lecco: “Affrontiamo una squadra di ottimo livello, con due giocatori fortissimi, un brasiliano che sa calciare con potenza da ogni parte del campo e un argentino. È la prima partita in campionato e per di più fuori casa, non sarà facile ma noi vogliamo vincere”.

Castillo che, dopo le soddisfazioni ottenute nel futsal in patria è pronto a togliersene altrettante nella nuova realtà: “Qui a Lecco mi sto trovando molto bene, i compagni mi aiutano in tutto, sia dentro che fuori dal campo. Speriamo di iniziare con una bella vittoria”.

Fischio di inizio oggi sabato 14 ottobre alle 15 al Pala Monte Acuto di Cagliari con diretta sulla pagina Facebook del Lecco Calcio a 5.