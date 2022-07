SIRMIONE (BS) – Lecchese di 41 anni disperso nelle acque del Lago di Garda. Dalle 15.40 circa di domenica i soccorritori stanno cercando l’uomo che non è riemerso dopo un tuffo dal motoscafo durante una giornata di relax con la famiglia.

Le ricerche sono proseguite per tutto il pomeriggio di ieri tra Sirmione e Desenzano, e in serata finché è stato possibile, e sono riprese questa mattina allargando l’area da scandagliare. Impegnati la Guardia costiera e i Vigili del fuoco con l’elicottero e i sommozzatori. La prefettura ha allertato anche i volontari del Garda che si occuperanno delle ricerche in profondità per mezzo dei sonar.