GARLATE – Era un brianzolo, originario di Vimercate, l’uomo di 47 anni deceduto a seguito di uno scontro tra moto e auto avvenuto nel pomeriggio a Garlate, sulla Strada Provinciale n. 72.

Tre le persone coinvolte complessivamente, di 33, 34 e appunto 47 anni. Non gravi le conseguenze per i primi due feriti (in codice verde e giallo), il centauro purtroppo non ce l’ha fatta.

Ulteriori dettagli, appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro

Foto in copertina tratta da Facebook