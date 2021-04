LECCO – Il Comune di Lecco ha deciso l’esenzione dal pagamento del biglietto sugli autobus del trasporto pubblico per tutti i residenti sotto il 19° anno di età. In realtà un minimo costo ci sarà (la tessera al prezzo una tantum di 10 euro, valida dal 1. settembre 2021 e fino al 31 dicembre dell’anno in cui ogni ragazza e ragazzo di Lecco avranno compiuto i 19 anni).

“Facciamo spendere meno soldi alle famiglie e facciamo del bene all’ambiente – ha spiegato all’ANSA il sindaco Gattinoni – perché solo unendo la leva economica e quella culturale possiamo realizzare quel cambiamento negli stili di vita che può davvero essere decisivo per la cura e il futuro del nostro Pianeta”.

La tessera personalizzata potrà essere richiesta dal 1. giugno nell’ambito del progetto “Ti porto io”, in collaborazione con Linee Lecco. L’investimento annuo di palazzo Bovara è di 140.000 euro.