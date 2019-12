LECCO – “La disponibilità di Mauro Gattinoni a candidarsi sindaco della nostra città capoluogo è un segnale importante e un gesto di non comune generosità verso la propria comunità. Le competenze, le idee e le energie di Mauro sono un bagaglio prezioso per tutta la comunità lecchese”. Così Marinella Maldini accoglie la scelta del direttivo cittadino del Pd di scommettere su Mauro Gattinoni per il dopo-Brivio.

“Il Partito Democratico provinciale, insieme a quello cittadino, raccoglie con entusiasmo la sfida – prosegue la segretaria provinciale dem – e si mette fin da subito a disposizione per favorire la nascita di una coalizione larga ed inclusiva che rappresenti tutti i rioni e le sensibilità presenti in città. Sono sicura che un’ampia partecipazione delle migliori forze civiche, associative e politiche che hanno a cuore il futuro di Lecco alla scrittura di un nuovo progetto per la città potrà permetterle di continuare a crescere, diventando ancora più inclusiva per non lasciare indietro nessuno, dai bambini agli anziani, e più attrattiva per le aziende e per l’innovazione. Ringrazio Mauro, tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi sulla sua candidatura e quanti, a partire da oggi, si aggiungeranno per portare il proprio contributo per dare a Lecco il miglior futuro possibile”.