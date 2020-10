LECCO – Questa mattina il generale di divisione Stefano Screpanti, comandante regionale Lombardia della guardia di finanza, ha visitato il comando provinciale di Lecco.

Ricevuto dal comandante provinciale colonnello Paolo Cussotto, Screpanti ha incontrato anche il prefetto e il procuratore. Il generale ha salutato il personale della finanza in servizio ed i rappresentanti della locale sezione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

In seguito il comandante ha partecipato alla riunione istituzionale sulla presenza e sulle attività operative dei finanzieri lecchesi, sottolineando l’importanza e la centralità delle missioni istituzionali affidato al Corpo a tutela della legalità economica del Pese. Infine il generale ha tributato il proprio ringraziamento per l’attività svolta dai reparti del comando

provinciale di Lecco e, in particolare, per l’impegno profuso da tutti i militari durante l’emergenza sanitaria.