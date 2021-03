LECCO – Il Sistema Bibliotecario del lecchese, con le 60 biblioteche associate presenti sul territorio provinciale, propone GiA’ Generazione in allenamento, una stimolante iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni, che prevede la creazione di gruppi di lettura online.

Il gruppo di lettura offre un’esperienza condivisa, che prevede la fruizione in privato di un libro e, in seguito, un dialogo sui temi da questo trattati, oltre che sulle emozioni e sulle visioni suscitate. I partecipanti potranno incontrare altri coetanei con cui scambiare idee, condividere passioni, parlare di libri, film e fumetti, incontrare e intervistare scrittori. Durante gli incontri, presenti i bibliotecari, si parlerà del libro letto il mese precedente e dei suoi contenuti, con la possibilità per ognuno dei partecipanti di esprimersi. Insieme si deciderà infine la lettura per l’incontro successivo.

Con il progetto “GiA’ Generazione in allenamento” il sistema promuove l’attitudine e il piacere alla lettura, favorendo la socializzazione dei partecipanti e rendendoli protagonisti di un libero scambio di idee, allenandoli al rispetto delle opinioni altrui e avvicinandoli al mondo della biblioteca, intesa come luogo di incontro interculturale e coesione sociale.

“Un nuovo progetto pensato per i giovani del nostro territorio – spiega la presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese Simona Piazza – in un momento difficile, che mette a dura prova le nuove generazioni e rende difficoltoso il loro percorso educativo e formativo, ma anche la socializzazione e la ricreazione. In questo contesto GIA’ Generazione in allenamento offre un’occasione per coniugare il piacere della lettura con momenti di scambio e di confronto, promuovendo lo sviluppo di un approccio critico ai temi sociali e di attualità“.

La partecipazione è libera, gratuita ed è possibile inserirsi in qualsiasi momento, dopo essersi segnalati a partire dal sito internet del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese. Gli incontri si svolgeranno, indicativamente, ogni 45 giorni tramite piattaforma web Zoom e avranno la durata di circa un’ora. Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a sistemabibliotecario@comune.lecco.it.