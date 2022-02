LECCO – È durata poco più di un anno la presenza di Castrese De Rosa alla guida della Prefettura di Lecco. Dalla prossima settimana infatti il Prefetto ora in carica si trasferirà in quel di Ravenna. C’è attesa ora per la designazione del nuovo Prefetto di Lecco da parte del Consiglio dei Ministri.

De Rosa si era insediato negli ultimi mesi del 2020, sostituendo Michele Formiglio. Precedentemente viceprefetto vicario di Perugia, a Lecco è stata per lui dunque una prima volta da Prefetto.

Nella nostra provincia, si è distinto in particolare per la continuità con il suo predecessore nell’attività di contrasto delle mafie, firmando numerose interdittive (ben 15 dal suo insediamento) contro soggetti e imprese pericolosamente vicini, appunto, alla criminalità organizzata.

RedCro

L’ULTIMO AVVICENDAMENTO (2020):