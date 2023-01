LECCO – Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, allo spazio Teatro Invito di Lecco alle 20:45 la compagnia Teatro Telaio presenta lo spettacolo ‘124 secondi’ con con Alessandro Mor e Alessandro Quattro, per la regia di Angelo Facchetti.

Lo show racconta della sera del 22 giugno 1938 con l’incontro di boxe tra il tedesco Max Schmelling e l’americano Joe Louis, che diventa l’emblema della lotta tra il nazismo in ascesa e la democrazia occidentale. Lo scontro sul ring tra i due campioni sportivi assume nell’immaginario collettivo i contorni di una lotta tra civiltà.

Lo spettacolo si avvale della bravura di due interpreti come Alessandro Mor e Alessandro Quattro, per raccontare come un evento sportivo possa essere manipolato, enfatizzato e strumentalizzato a fini propagandistici. I due narratori ripropongono sulla scena le informazioni, i commenti e le opinioni che hanno accompagnato l’ascesa e la caduta dei due rivali, fuori e dentro il ring. L’incredibile quantità di notizie che accompagna l’incontro prima e dopo il suo svolgimento produce una tale massa di parole da lasciare frastornato lo spettatore: i fatti realmente accaduti e i protagonisti dell’evento diventano contraddittori e opachi, utilizzati dai mezzi di informazione per trascinare il pubblico verso la propria fazione.

L’epica stessa del pugilato è travolta da fini che non hanno nulla a che fare con l’evento sportivo: le scommesse, il malaffare, gli interessi politici dell’una e dell’altra parte. In questo circo mediatico, l’unico elemento di verità e limpidezza rimane l’amicizia che nasce tra i due pugili: due combattenti, rivali sul ring, ma anche due uomini che sapranno sorprendentemente superare tutte le barriere costruite attorno alla loro vicenda per incontrarsi e aiutarsi nel momento del bisogno, nella vita reale, ad anni di distanza da quei giorni così gloriosi e nefasti.