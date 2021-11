LECCO – Giovedì 25 novembre alle 20:30, nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, andrà in scena lo spettacolo teatrale Puzzle, donne a pezzi, organizzato dalla Consigliera di Parità Marianna Ciambrone e dalla Provincia di Lecco, in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo, gratuito e aperto all’intera cittadinanza, narra di storie di donne che subiscono diversi tipi di violenza: verbali, fisiche, psicologiche, economiche. Donne che vengono depauperate del loro dovere di sentirsi padrone della loro vita, del loro lavoro e finiscono per essere talmente influenzate negativamente da sottostare a terribili leggi intime e taciute.

Puzzle è però anche una storia d’amore, di coraggio, di speranza, perché salvarsi si può e si deve.