LECCO – In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha realizzato, proseguendo nella collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, un pieghevole informativo ed un segnalibro finalizzati ad essere utilizzati in iniziative di sensibilizzazione, rivolte in particolare agli adolescenti.

La Questura di Lecco, nella mattinata odierna mercoledì 25 maggio, sarà presente in città, in piazza Garibaldi, con un’équipe composta da operatori specializzati nella trattazione di tematiche importanti quali la violenza domestica e di genere, il cyberbullismo ed altri fenomeni per i quali la Polizia di Stato costituisce un punto di riferimento per le vittime e le famiglie, dove procederà a sensibilizzare la cittadinanza fornendo utili consigli per evitare e/o riconoscere il fenomeno in argomento, provvedendo anche alla distribuzione del pieghevole informativo e del segnalibro sopra indicati.