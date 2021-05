LECCO – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace. Con questa campagna la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) intende accompagnare la celebrazione della giornata internazionale dell’infermiere 2021. Anche l’OPI di Lecco parteciperà attivamente a una serie di iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

“In questo anno, segnato dalla pandemia da SARS-CoV-2 si è reso ancora più evidente quanto importante sia la presenza di un maggior numero di professionisti sanitari sul territorio e la valorizzazione delle loro competenze. Il sistema salute diventa più efficace quando la cura non si ferma negli ospedali, ma viene declinata nel territorio e portata all’interno della comunità e del domicilio degli assistiti – spiega il presidente OPI Lecco Fabio Fedeli -. Con questa campagna si inizia un percorso volto a evidenziare lo stato dell’arte dell’assistenza territoriale a livello nazionale, ma anche a stimolare un cambiamento verso modelli sempre più vicini al cittadino, come ad esempio quello dell’infermiere di famiglia e comunità e dell’infermiere scolastico”.

Per garantire il rispetto delle normative anti-CoViD, anche quest’anno, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, è stata scelta una modalità virtuale per celebrare la giornata dedicata a tutti gli infermieri. Da questa settimana, e per tutto il mese di maggio, verrà diffusa attraverso i canali web e social dell’OPI una video-infografica volta a far conoscere meglio la figura degli infermieri e degli infermieri pediatrici, rispondendo a quattro “domande fondamentali”: chi sono gli infermieri, dove agiscono, di chi si prendono cura e quali esiti può avere la loro professionalità sul benessere della persona.