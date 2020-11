LECCO – Oggi 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si tiene un convegno pubblico on line dal titolo “Povertà al plurale: effetti e dimensioni dell’esclusine sociale nell’educazione“.

L’evento fa parte di un progetto di “un, due, tre… Festival!” che nel 2020 organizza una serie di convegni on line incentrati sul tema dei diritti dei bambini, delle bambine, e degli/delle adolescenti – che culmineranno in un evento finale in presenza, nella primavera del 2021 a Città di Castello, in provincia di Perugia.

Gli incontri organizzati per il festival saranno incentrati, in una logica montessoriana, sul punto di vista dei più piccoli e, in particolare, quello del 20 novembre intende declinare ed attualizzare i contenuti della Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dall’adolescenza legandoli al tema delle povertà educative anche in una dimensione operativa, alla luce degli eventi recenti, in particolare dell’emergenza sanitaria, che hanno profondamente trasformato la vita dei bambini.

L’incontro si terrà dalle 15 alle 17 in diretta sul sito www.123festtival.it.

D. Z.