LECCO – Giovedì 10 febbraio alle 11, in Riva Martiri delle Foibe a Lecco, la commemorazione istituzionale organizzata da Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Prefettura di Lecco in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il programma prevede la deposizione di un omaggio floreale e un momento di raccoglimento; interverranno la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

La Repubblica italiana riconosce il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, celebrato per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del nostro confine orientale. Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile.

Inoltre, la Biblioteca civica di Lecco “Uberto Pozzoli” propone una selezione di volumi dedicati, uno scaffale che resterà disponibile nella sala delle novità, al primo piano dell’edificio comunale di via Bovara, dal 6 al 14 febbraio.