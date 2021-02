LECCO – In occasione della ricorrenza istituzionale del 10 febbraio, il “Giorno del Ricordo“, nata per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, il Comune di Lecco propone una bibliografia a tema che comprende testi che raccontano e testimoniano orrori da non dimenticare.

I volumi raccolti per l’occasione sono esposti presso la Biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco, oltre che evidenziati a partire dalla homepage del catalogo online a questo collegamento fino a venerdì 12 febbraio.

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:30 e in questa fase (zona gialla) l’accesso è consentito anche senza prenotazione e regolamentato dalle disposizioni di prevenzione e contenimento del contagio in vigore. Per maggiori informazioni sul prestito è possibile chiamare il numero 0341 481122 o scrivere a adulti.biblioteca@comune.lecco.it.