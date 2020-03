LECCO – L’associazione no profit lecchese Spettacolaree ha deciso di realizzare qualcosa di simpatico per intrattenere i suoi associati e non solo durante il tempo della quarantena. Occupandosi di laboratori di cinema, teatro, canto e ballo per bambini e ragazzi sul territorio lecchese, l’associazione vuole lanciare una rubrica video a cadenza settimanale.

“Col fermo dei laboratori vogliamo continuare a far sentire la nostra presenza sul territorio. Abbiamo così deciso di lanciare: Spettacolaree social tv, un insieme di pillole video dove alcuni membri dello staff e degli iscritti consigliano simpaticamente serie tv e film da visionare durante lo stop di tutte le attività all’aria aperta” spiegano i responsabili.

Al momento le rubriche sono cinque – qui la playlist -, trattano delle principali piattaforme di serie tv e film disponibili on line. Lo scopo è quello dare qualche idea ai lecchesi su come non annoiarsi in casa col solo supporto del proprio pc, tablet o telefono e una connessione dati o Adsl.