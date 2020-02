LECCO – Venerdì 7 febbraio è la “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo“, un fenomeno che l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza prova a contrastare attraverso azioni mirate. Il team di Promozione della Salute di ATS Brianza è infatti da anni impegnato nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, in rete con i diversi stakeholder del territorio.

Tra gli strumenti più innovativi ed efficaci utilizzati: Life Skill Training, Unplugged, Family Skill e Follow me. Specifici programmi educativi, validati scientificamente, destinati a insegnanti, studenti e genitori e che, lavorando sulla collaborazione e sull’empatia, sono fortemente protettivi verso i comportamenti violenti e di prevaricazione tipici del bullismo e del cyber bullismo. Selezionati sulla base di studi, che ne hanno dimostrato l’efficacia nel prevenire comportamenti a rischio, come la violenza (in tutte le sue forme), l’abuso di sostanze, le dipendenze da web e affettive, il gioco d’azzardo compulsivo, la sessualità non protetta. La loro somministrazione ha lo scopo di allenare e rinforzare, non solo nei bambini e ragazzi, ma anche negli adulti, fondamentali abilità di vita, quali: l’empatia, la comunicazione efficace, la gestione dell’ansia e della rabbia, il pensiero consapevole.

Le lezioni, che prevedono l’utilizzo di una metodologia attiva, si svolgono in un clima divertente e coinvolgente, che favorisce l’apprendimento, attraverso esercizi mirati e graduali e la messa in pratica di comportamenti concreti. I primi risultati, visibili già in tempi brevi, sono il miglioramento del clima di classe, la partecipazione, l’accoglienza e l’inclusione, la condivisione, la capacità di prendersi cura di se stessi e degli altri. Grazie a Rete di Scuole che Promuove Salute, cresce ogni anno il numero di istituti che adotta i programmi , inserendoli nel proprio piano formativo e integrandoli al curriculum scolastico dei propri allievi. Un investimento, in termini di tempo, che val la pena di fare, visti i risultati raggiunti, dal punto di vista della salute e il miglioramento delle performance scolastiche.

L’adesione è completamente gratuita e finanziata da Regione Lombardia. Per maggiori informazioni scrivere a: lifeskill@ats-brianza.it.