CIVATE – Due 23enni originari del Marocco arrestati la scorsa notte a Civate per danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. A.M., residente a Milano, e S.B., residente a Civate, avrebbero danneggiato delle auto in sosta e sono stati fermati dai carabinieri di Valmadrera poco dopo i fatti tra via Coppola e via Gilardi.

I militari sono dovuti intervenire anche al pronto soccorso del “Manzoni” di Lecco…