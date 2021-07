LECCO – Giunge a conclusione il progetto “Spettacolare presenza, il valore sociale del teatro e della cultura”, l’iniziativa promossa dal servizio cultura e turismo del Comune di Lecco, svoltasi fra l’autunno 2020 e la primavera 2021, con spettacoli in diretta streaming in numerose scuole primarie del territorio comunale e laboratori per studenti delle scuole secondarie di primo grado in un rinnovato rapporto tra bambini, ragazzi e attori, protagonisti delle rappresentazioni.

L’evento conclusivo della rassegna, pensato per far incontrare fisicamente studenti e attori dopo mesi di lavori a distanza, sarà nel parco di Villa Gomes sabato 10 dalle 16 alle 18 e domenica 11 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’iniziativa trova spazio nell’ambito di Altri Percorsi come “fuori programma” con una due giorni dedicati ai più piccoli tramite attività teatrali, spettacoli, musica, divertimento e tante sorprese.

Sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 ilfiloTeatro proporrà dei laboratori di costruzione di burattini, Gigi Maniglia racconti e musiche ispirate al Pifferaio magico, Alberto Bonacina de Lo Stato Dell’Arte si esibirà accompagnato dalla chitarrista Sara Velardo, ll Cerchio Tondo metterà in scena un parco giochi di abilità rivolto ai più piccoli, Ivano Rota presentarà il teatro dei burattini, mentre i tamburi dell’associaizone Taiko completeranno il quadro delle performance simultaneee. Domenica, alle esibizioni del sabato, che continueranno, si aggiungeranno Teatro Invito con racconti fiabeschi, le storie di Albero Blu e del Baule Volante.

“Chiudiamo una rassegna importante finalmente in presenza – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -, una spettacolare presenza che ha accompagnato tanti bambini e ragazzi durante questo anno scolastico, una proposta extra didattica in un momento difficile che ha dato a molti studenti la possibilità di affrontare e rielaborare anche attraverso il teatro il tema e le difficoltà collegate con la pandemia. Con questo incontro si chiude un cerchio magico che attraverso l’incontro in presenza accompagna la riscoperta dello stare insieme”.

L’ingresso agli eventi è libero, per conoscere eventuali variazioni al programma dovute al maltempo è necessario consultare il sito istituzionale del Comune di Lecco. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341.481140 oppure scrivere a cultura@comune.lecco.it.