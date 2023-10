LECCO – Sul Monte Resegone, nella tarda serata di sabato i Vigili del fuoco di Lecco (allertati dai genitori, preoccupati) hanno inviato una squadra SAF – Speleo Alpino Fluviale per riportare a valle in sicurezza un ragazzo e una ragazza, andati in difficoltà a causa dal buio.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e mezza.

RedCro