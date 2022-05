LECCO – Dal 4 luglio al 5 agosto il Comune di Lecco organizza il consueto centro ricreativo estivo (Cres) per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti. Quest’anno, il centro svolgerà le proprie attività presso la scuola primaria “G. Oberdan” per i bambini della scuola primaria delle classi I, II e III e presso la scuola secondaria di primo grado “Don Ticozzi” per i ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L’attività del Cressi svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16. È prevista la possibilità, inoltre, di avvalersi del servizio di custodia, dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17.

È possibile avvalersi di diversi moduli di frequenza: il modulo intero (comprensivo dell’intero periodo) o il modulo a scelta da 3 settimane, in base alle esigenze di ogni famiglia (tre le opzioni: dal 4 al 22 luglio, dall’11 al 29 luglio o dal 18 luglio al 5 agosto). Il programma e le attività del Cres saranno dettagliatamente illustrati in due incontri, che si terranno mercoledì 29 giugno alle 17.30 presso la scuola primaria “G. Oberdan”, in Via Don Consonni, 1 e giovedì 30 giugno, sempre alle 17.30, presso la scuola secondaria di primo grado “Don Ticozzi”, in Via Mentana, 48.

Sarà possibile trasmettere la domanda d’iscrizione dal 23 maggio al 3 giugno, completa di tutti i relativi allegati, attraverso l’area tematica “Webscuola” del sito istituzionale del Comune di Lecco, seguendo l’apposita procedura telematica, alla quale si accede tramite SPID. Per chi fosse impossibilitato all’invio con la precedente modalità, sarà possibile fissare un appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione cartacea, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, presso il servizio scuola, sito in via Sassi, 18, telefonando ai numeri 0341.481354-358 oppure scrivendo a istruzione@comune.lecco.it. Maggiori informazioni sulla homepage del sito internet del Comune di Lecco a questo collegamento.