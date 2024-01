GIOVANI: LA “SACRA FAMIGLIA” DI LECCO E PERLEDO APRE AL SERVIZIO CIVILE

LECCO/PERLEDO – Si intitola #FaiLaDifferenza il programma di Fondazione Sacra Famiglia che offre a 48 giovani la possibilità di impegnarsi in tre progetti in Lombardia, Piemonte e Liguria. L’iniziativa è realizzata insieme ad altre realtà attive nell’ambito dell’assistenza, cura e riabilitazione delle persone fragili, tra cui Fondazione Don Gnocchi e Lega del Filo d’Oro.

Le sedi di Lecco e Perledo sono state inserite all’interno del progetto che si intitola “il Dialogo”, con una disponibilità totale di 40 posti nelle RSA della fondazione nel nord Italia . “Un’opportunità unica per entrare nel cuore delle attività di Sacra Famiglia: migliorare la qualità di vita e il benessere della persona fragile, potenziando relazioni e autonomie, aumentando le occasioni di socialità e del tempo libero. Uscite sul territorio, spettacoli ricreativo-culturali, percorsi sensoriali e motori, training cognitivo, laboratori espressivo-creativi sono solo alcune delle tante attività nelle quali i giovani affiancheranno le persone con disabilità e/o gli anziani di Sacra Famiglia, veri maestri nell’arte di vivere” spiegano i membri della fondazione.

Per maggiori informazioni, Sacra Famiglia ha attivato uno Sportello di orientamento via WhattsApp, a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi domanda o quesito, scrivendo al numero 338 933 06 85. Per presentare le candidature occorre accedere entro il prossimo 15 febbraio, al bando pubblicato all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

I volontari che affronteranno questa esperienza supporteranno il personale socio-sanitario nella cura delle persone assistite, guidati da professionisti del settore. I percorsi proposti saranno affiancati da un’intensa attività di formazione (oltre 100 ore su temi diversi), con certificazione delle competenze acquisite e riconoscimento dei crediti e tirocini universitari. Inoltre, a partire da quest’anno, ai giovani che hanno completato il percorso di servizio civile universale è riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale.

“Ogni anno decine di giovani scelgono di svolgere il loro percorso di Servizio Civile Universale in Sacra Famiglia – concludono dalla fondazione -. Un cammino che in questi anni è stato capace di rendere l’esperienza dei ragazzi coinvolti una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale, arrivando talvolta a riorientare i percorsi di sviluppo professionale”.