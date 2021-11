LECCO – Proseguono i campionati e le amichevoli dell’attività di base dell’G.S. Aurora San Francesco. Gli Esordienti 2009 allenati da Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi, Paolo Piveri nella partita casalinga contro la Calcio Lecco ha perso pur giocando una buona gara. Primo tempo 0-1, secondo 0-1, terzo tempo 1-1, risultato finale Aurora San Francesco 1-Lecco 3.

Una partita combattuta da parte dei ragazzi che hanno lottato su ogni pallone contro una squadra forte tecnicamente. Da segnalare l’ottima partita di Stefano Corti e Francesco Vanossi.

Gli Esordienti 2010 allenati da Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri, Massimo Mauri hanno perso 3-1 in casa con la Casatese giocando anche un quarto tempo supplementare.

“Siamo abbastanza soddisfatti della prestazione della nostra squadra – ha affermato mister Napolitano – contro un avversario che oltre a essere primo in classifica, avendo vinto tutte le partite, ha messo in campo un buon gioco e un ritmo sostenuto. Noi comunque siamo riusciti a giocarcela alla pari pur essendo un folto gruppo e avendo fatto girare venti ragazzi. I risultati dei quattro tempi mettono in evidenza il minimo divario tra le contendenti: 1-0/4-0/1-1/2/0 a favore della Casatese. Alla fine, considero la giornata un ottimo test per cercare dei miglioramenti che con costanza e impegno dovrebbero arrivare”.

Quinta di campionato per i Pulcini Misti 2011/12 allenati da Michele Scotto e Lorenzo Losi contro gli Oratori Lecco Alta su un irregolare e “affascinante” campo in terra battuta d’altri tempi, che riconosce e premia i piedi buoni.

Risultati: primo tempo 0-1, aecondo 0-2, terzo tempo 1-0, quarto tempo: 0-2. Finale Lecco Alta-Aurora 1-2. Quindi 3 punti conquistati dalla compagine di viale Turati.

Vittoria casalinga dei Primi Calci 2013 allenati da Vittorio Mazzoleni, Vittorio Frantuma, Roberto Arrigoni, Francesco Mazzei contro i pari età del Calolziocorte nella terza gara di campionato e bella prestazione dei bambini bianco-rossi, autori di un ottima partita e di una larga vittoria. Buone giocate con crescita dell’affiatamento e l’intesa tra i compagni.

Risultati: 1t 3-0 2t 2-1 3t 7-0 risultato finale AuroraSan Francesco 2 – Calolziocorte 1.

Prosegue anche l’attività della Scuola Calcio Piccoli Amici e Primi calci con gli allenamenti e amichevoli giocate al sabato mattina nel centro sportivo di Viale Turati.