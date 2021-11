LECCO – Proseguono i campionati dell’attività di base dell’ Aurora San Francesco. Nello scorso fine settimana i bambini e ragazzi hanno raggiunto due pareggi e una vittoria con gli Esordienti 2009 di Roveda, Pensotti e Vanossi a Bellagio. Sconfitti i 2010 di Napolitano, Mauri e Perri dalla Calcio Lecco.

Gli Esordienti 2009 nella partita in trasferta sul campo della Bellagina raccolgono il risultato pieno 0-3. Parziali: primo tempo 0-1, secondo tempo 0-3, terzo 1-3. Bella la partita da parte dei ragazzi su un campo spettacolare.

Gli Esordienti 2010 perdono contro la Calcio Lecco con i seguenti parziali: primo tempo perso 2-0; secondo tempo perso 3-0; terzo tempo vinto 1-0, Anche gli shootout persi 20 a 18. Risultato finale quindi 3-1. Grazie a questo risultato conserva il secondo posto in classifica. “Tutto sommato, è stato come previsto, sapevamo che la nostra avversaria è una squadra di tutto rispetto e che dovevamo impegnarci. Cosa che non è avvenuta in modo costante e il Lecco ha avuto vita facile nonostante tutto. – ha affermato mister Napolitano – Il risultato è un po penalizzante per noi in quanto siamo riusciti a creare diverse occasioni per finalizzare, ma non le abbiamo sfruttate.”

I Pulcini Misti 2011/2012 di Michele Scotto e Lorenzo Losinella nella quarta di campionato hanno giocato in casa con il ColicoDerviese ottenendo un meritato pareggio per 2-2. Bella, anzi ottima prestazione dei nostri piccoli calciatori contro un avversario di buon livello in classifica appena dietro la Calcio Lecco e Olginatese. Sul nostro campo di casa a 7 compatto, abbiamo combattuto su ogni pallone, ma in modo più organizzato, cosa che si è vista anche nella costruzione del gioco. Ne è venuta fuori una partita divertente ed equilibrata. Parziali: Primo tempo 1-2. Secondo tempo 0-0. Terzo tempo 1-0. Quarto tempo: 0-0.

I Primi Calci 2014 degli allenatori Gigi Anderis, Paolo Solano, Antonio Pane hanno giocato in amichevole coi pari età in casa del Carugo un doppio campo con due squadre che hanno giocato contemporaneamente quattro tempi di 12 minuti 5 vs 5. Buona prestazione dei bambini biancorossi di Viale Turati che cominciano a capire un po’ le posizioni, le distanze e l’importanza del gioco di squadra.

I Pulcini 2013 di mister Mazzoleni, Frantuma, Arrigoni e Mazzei hanno disputato la seconda giornata di campionato ad Acquate contro la Futura 96. Ecco i parziali 0-0 / 0-2 / 2-1 con il risultato finale di 2-2. Bella prestazione dei bambini di Viale Turati, con buone giocate sia individuali che di squadra.