COLICO – Dopo due secondi posti in questa edizione del Giro d’Italia Giovani Under 23, scocca l’ora del belga Jordi Meeus (SEG Racing Academy), vincitore in volata nella Colico-Colico, 157 km per il suggestivo giro completo del Lago di Como, affrontato dal versante lecchese. Ha preceduto la maglia Blu GLS di Cristian Rocchetta (General Store) e l’altro belga Arne Marit (Lotto Soudal Development Team).