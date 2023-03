LECCO – È iniziato il processo a carico dell’anarchico F. R. che nel dicembre 2019 sputò in faccia a Giacomo Zamperini, esponente di Fratelli d’Italia, neo eletto consigliere regionale. Per l’occasione il palazzo di giustizia è stato presidiato dalle forze dell’ordine per prevenire eventuali episodi di tensione.

Davanti al giudice di pace Antonella Signorile sono stati ricostruiti i fatti dal viceprocuratore onorario Pietro Bassi: il 16 dicembre 2019 Giacomo Zamperini è stato avvicinato da F. R. in un bar di Lecco che gli sputò in faccia. Giacomo Zamperini ha sporto denuncia alla questura di Lecco. F.R., assente all’udienza odierna, venne individuato attraverso al targa dell’auto sulla quale si è allontanato appena uscito dal bar. Il giudice di pace Antonella Signorile ha invitato le parti – l’avvocato Enrico Bergonzi assiste Giacomo Zamperini e l’imputato è difesa dall’avvocato Stefano Mandelli – a trovare un accordo e aggiornato l’udienza al 28 aprile.

A. Pa.