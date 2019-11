LECCO – Dopo il pareggio maturato nella scorsa giornata contro la Giana Erminio, la Calcio Lecco 1912 fa visita al Gozzano per cercare altri punti preziosi in chiave salvezza. I piemontesi in classifica hanno tre punti in più dei blucelesti, con le stesse partite giocate perché entrambe le compagini dovranno recuperare nelle prossime settimane i rispettivi impegni contro Juventus U23 e Pontedera.

In casa Calcio Lecco 1912 si è lavorato molto, nonostante la forte pioggia e si è pensato solo al campo. Nella conferenza stampa che interrompe il “silenzio” nato dopo le dimissioni del presidente Paolo Di Nunno, ci sono il dg Angelo Maiolo e il mister Gaetano D’Agostino.

Il direttore Maiolo spiega brevemente la situazione societaria: “Presidente? Lui si è dimesso e vuole continuare con questa scelta. Da quanto ne so è fermo con questa decisione. Io credo che fino a gennaio si vada avanti senza problemi perché la famiglia Di Nunno c’è ed è presente. Silenzio stampa è stato indetto per proteggere allenatore e tesserati per preparare al meglio questa settimana di lavoro”.

Chiarita la posizione di Di Nunno, mister D’Agostino presenta così la sfida di domani: “Le partite non sono mai semplici, ma abbiamo preparato molto bene questa sfida con il Gozzano perché in settimana i ragazzi hanno dato veramente tutto. L’obiettivo sarà anche quello di riprenderci quello che non siamo riusciti a prendere sabato scorso. L’atteggiamento e il nostro schieramento è più o meno sempre quello, abbiamo variato qualcosa ma l’identità sarà sempre quella. D’Anna? È entrato bene contro la Giana e ha fatto un gol non semplice. Ho parlato con lui anche della posizione inedita in cui l’ho schierato e si è messo a completa disposizione. Forse se parte da una posizione più vicino alla porta, può essere ancora più decisivo”.

Per quanto riguarda i giocatori disponibili mister D’Agostino convoca tutti i giocatori a disposizione, restano fuori Strambelli che deve scontare la giornata di squalifica, Bacci che prosegue il suo percorso così come Migliorini che ha iniziato in settimana a correre con le scarpe da calcio, out anche Bastrini che ha accusato un risentimento muscolare durante l’allenamento di ieri.