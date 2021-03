LECCO – Il comandante regionale della guardia di finanza, generale di divisione Stefano Screpanti, ha effettuato una visita ispettiva al comando provinciale di Lecco.

Accolto dal tenente colonnello Damiano Domenico Manzari e da una rappresentanza del personale in servizio, il generale Screpanti ha partecipato al briefing istituzionale manifestando apprezzamento per la recente ed importante “Operazione Tullac” con la quale il nucleo di polizia Economico/Finanziaria ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ramificata nelle limitrofe province di Milano, Monza Brianza e Sondrio.

Successivamente il comandante si è recato in Prefettura per incontrare il prefetto Castrese De Rosa in un confronto cordiale per approfondire sia temi di interesse generale sia di stretta attinenza al territorio lecchese.