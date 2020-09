LECCO – Avvicendamento di comandanti per il gruppo lecchese della guardia di finanza.

Con il trasferimento del colonnello Antonio Gorgoglione per ricoprire la carica di comandante provinciale a Novara, sarà il maggiore Domenico Peluso ad assumere il comando del nucleo di polizia economico finanziaria di Lecco. Peluso è dall’agosto 2019 il comandante del gruppo Lecco, incarico che verrà ora affidato al capitano Michele Bussu.

Peluso è originario della provincia di Monza, laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, e ha maturato importati esperienze operative in diverse realtà italiane tra cui spicca quella come comandante del gruppo tutela economia del nucleo PEF di Bergamo. Originario invece di Oristano il capitano Bussu, laureato in Scienze politiche all’Università di Torino e in Scienze della sicurezza economico- finanziaria all’Università “Tor Vergata” di Roma.

II comandante provinciale di Lecco, colonnello Paolo Cussotto, nel ringraziare il colonnello Antonio Gorgoglione per l’attività svolta nei tre anni di servizio in città, ha rivolto al maggiore Domenico Peluso e al capitano Michele Bussu un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi nell’interesse del

corpo e del paese.