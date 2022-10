LECCO – Vigili del Fuoco di Lecco chiamati a un intervento delicato, giovedì sera a Lecco. Il guasto al contattore elettrico di un appartamento ha interrotto il funzionamento del macchinario salvavita di cui la anziana signora lì residente aveva necessità per sopravvivere.

I pompieri sono entrati in casa e hanno predisposto una linea ausiliaria per alimentare il macchinario, nel frattempo l’azienda per la fornitura dell’energia elettrica in breve tempo ha attivato un contatore d’emergenza ridando così elettricità al macchinario.