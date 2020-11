EUPILIO (CO) – Aperte dal 9 al 29 dicembre le iscrizioni alle prove attitudinali per il nuovo corso di formazione per Accompagnatori di media montagna del collegio regionale Guide alpine Lombardia, in programma per l’anno 2021. Le prove si terranno poi dal 18 al 22 gennaio (compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria) nel Comune di Eupilio (Co) ma per partecipare è necessario iscriversi esclusivamente in via telematica entro i tempi stabiliti dal decreto legge emanato da Regione Lombardia.

Le prove attitudinali sono una sorta di test d’ingresso necessario a selezionare i candidati…