LECCO – Ecco le quattro idee vincitrici della prima edizione di Hack4torurism del 17 e 18 aprile, ospitata dalla sede lecchese del Politenico di Lecco. La maratona di idee riservata ai giovani tra i 17 e 30 anni ha visto 62 iscritti, 8 idee imprenditoriali, 4 facilitatori, 12 mentors, 12 ore di maratona creativa e 4 vincitori.

La giuria presieduta da Renata Zuffi, assessore ad Ambiente, Mobilità, Pari opportunità ha selezionato i seguenti progetti:

Il progetto OKm del gruppo 1 prevede la realizzazione di una nuova piattaforma digitale della filiera corta e del suo territorio. L’obiettivo è quello di garantire il km zero, certificare la filiera e promuovere i prodotti. Componenti del gruppo sono Andrea Zambolin, Michele Zanesi, Eleonora Collenberg, Daniele Colombo, Debora Colombo.

Il Gruppo 4 ha presentato il progetto Lecco Mtb Trails, con l’idea è sviluppare una rete di percorsi per la mtb con proposte di tour guidati, in modo da attivare un volano per l’economia locale attirando un pubblico di sportivi nazionali e internazionali. I sentieri potrebbero godere di una manutenzione attiva, possono essere pensati tour gastronomici, punti vendita, noleggio e riparazione di bike ed e-bike, nonché ideazione e realizzazione di festival dedicati. Componenti del gruppo sono Lorenzo Valsecchi, Gregorio Laffranchi, Maurizio Rossi, Mattia Carenini, Fabio Matteo Dozio, Sara Dell’Oro.

Gruppo 7 con il progetto Hub La piccola: si prevede la realizzazione di un hub riqualificando l’area dedicata attualmente al mercato cittadino per promuovere le eccellenze lecchesi, per i turisti che prediligono un turismo sostenibile, esperienziale e lento, ma anche per i cittadini che desiderano cogliere a pieno le potenzialità del territorio. Un luogo fisico deve si possono noleggiare le attrezzature e individuare le esperienze da fare. Un punto fondamentale deve essere il trasporto declinato in chiave sostenibile. Componenti del gruppo: Cecilia Lupi, Federica Trezzi, Alice Proment, Melissa Lomboni, Alex Ceppi, De La Cruz Arellano Naitze Daneira.

Il gruppo 8, Beyond the lake: obiettivi sono risolvere la frammentazione in termini di proposta turistica del lecchese, promuoverne una sua identità, valorizzare le aree meno note trasferendo anche il know how generazionale; infine, diminuire l’affollamento nelle zone troppe frequentate e dare una risposta agli emergenti bisogni. La soluzione individuata è quella della realizzazione di una piattaforma partecipata che restituisca l’idea di un sistema turistico integrato volta a un turismo di prossimità. Componenti del gruppo Valentina Pirovano, Mariasole Villa, Sara Comi, Marta Corti, Gilardi Asia, Cecilia Amati, Giada Anghileri, Cecilia Joyce Dimaculangan, Emma Pennati.

I quattro gruppi premiati, uno per categoria, avranno la possibilità di sviluppare la propria idea all’interno del piano d’impresa di una realtà del terzo settore della provincia di Lecco, che si farà carico di integrare il team con competenze messe a disposizione e di candidare il progetto alla call for ideas del bando ECO – Economie di Comunità della Fondazione Cariplo per ottenere un percorso di accompagnamento e mentorship di circa tre mesi per la costruzione vera e propria di dettaglio dell’idea imprenditoriale. Le progettualità che dimostreranno più solidità e maggiori impatti territoriali in chiave green potranno ottenere ulteriori finanziamenti da parte di stakeholder del territorio.

L’evento, promosso da Comune di Lecco, Legambiente Lecco, Studio Ares, Consorzio Consolida si inserisce all’interno delle proposte del Distretto dell’economia civile di Lecco ed è stato realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Novatex, Omet O-pac, Fontana Group, in collaborazione con Girasole, Legambiente Onlus, Confcooperative dell’Adda, Politecnico di Milano – Campus Lecco, Gal quattro parchi, Auser, Cigl, Cis, InformaGiovani, Silea, Lario Reti Holding, le cooperative Padre Daniele Badiali, Paso Lavoro, Il Grigio, Liberi Sogni, Sinersi e CSV Lecco Sondrio.