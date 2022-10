LECCO – In occasione della festa di Halloween, il Sistema Museale Urbano Lecchese propone l’evento “Halloween al museo!“, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie, in programma domenica 30 ottobre alle 16:30 alla Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo delle Paure.

Per l’occasione, è stata ideata un’esperienza di visita guidata insolita, per festeggiare Halloween scoprendo le collezioni artistiche della Galleria d’Arte attraverso scherzi, sorprese e giochi. Il pomeriggio inizierà con un visita al buio alle sale della Galleria, per cui si consiglia di portare una torcia, alla ricerca di mostri e altre creature paurose. E terminerà con una sorpresa finale per tutti i partecipanti: trucchi, maschere da colorare e tatuaggi a tema Halloween.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa, gratuita e rivolta ai bambini di età consigliata dai 4 ai 7 anni, è necessario prenotare allo 0341.481102 o all’indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it.