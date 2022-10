LECCO – A Lecco e Merate un Halloween in musica per bambini (e mostri)! Il 30 e il 31 ottobre al teatro Cenacolo Francescano di Lecco e all’auditorium Giusi Spezzaferri di Merate va in scena “Chi vuole entrare in una storia di paura?”, il concerto di Halloween della Banda Sociale Meratese con Marcello Corti, uno pensato per raccontare ed emozionare bambine e bambini con il suono degli strumenti a fiato.

“Chi vuole entrare in una storia di Paura?” è uno spettacolo per bambini e ragazzi da 4 a 11 anni prodotto ed eseguito dalla Banda Sociale Meratese. Le note degli strumenti musicali raccontano la storia di PIccolo Mostro, un coraggioso esserino viola che decide di incamminarsi lungo un sentiero in un bosco. Ma all’improvviso davanti a lui compare una casa con vetri rotti, persiane staccate, una strana luce rossa all’interno e tanti ma tanti rumori inquietanti. Ce la farà ad esplorare tutte le stanze di questo luogo stregato?

Marcello Corti, direttore e ideatore dello spettacolo, tra un colpo di scena, un inseguimento e tanta azione, racconterà la storia di Piccolo Mostro conducendo il pubblico tra le note. Sarà alla guida di un’orchestra molto particolare: il palco sarà infatti pieno non di musicisti, ma di fantasmi, streghe, maghi, mummie e personaggi misteriosi. Saranno più spaventosi gli orchestrali o il pubblico?

“Il Concerto di Halloween era uno degli eventi più apprezzati della Banda Sociale Meratese – spiega Marcello Corti: – una ricorrenza che si è interrotta più di dieci anni fa ma che i musicisti e il pubblico ancora ricordano con divertimento. Abbiamo voluto non solo riproporre un evento con un programma musicale spaventoso, ma anche trasformarlo in uno spettacolo per bambini che parli di emozioni, coraggio, amicizia e, naturalmente, di paura. Ma non c’è da preoccuparsi: in sala si sentiranno più risate che grida!”

“Chi vuole entrare in una stroria di paura?” è a Lecco presso il Teatro Il Cenacolo Francescano domenica 30 ottobre alle 15:30 all’interno della rassegna Piccoli e Grandi Insieme. I biglietti sono acquistabili su www.teatrocenacolofrancescano.it. A conclusione saranno distribuiti ai bambini caramelle e dolciumi.

Luinedì 31 ottobre alle 21 la Banda Sociale Meratese sarà invece a Merate all’auditorium Giusi Spezzaferri di Piazza degli Eroi, all’interno del Comune di Merate. L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione su www.bandamerate.com.