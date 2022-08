LECCO – L’emergenza COVID con le relative restrizioni di legge ha ostacolato per quasi tutto il 2020- 21 e nei primi mesi del 2022 le attività in presenza dei nostri cori, in particolare le tradizionali esibizioni nelle RSA. Per interrompere questo silenzio canoro, per far sentire in questi momenti difficili entro le RSA e a tutti gli anziani che la musica è vicina a loro, per star bene insieme Auser e Spi della Provincia di Lecco propongono un Tour di concerti, tra il settembre 2022 e la primavera del 2023, nelle RSA della Provincia di Lecco e nei Centri diurni dei Comuni e di Associazioni di volontariato.

Dall’inizio del 2022 i due cori Auser di Lecco e Olginate hanno avviato un processo di avvicinamento, provano insieme e si sono già esibiti insieme in alcune occasioni, con la direzione del Maestro Gianmichele Brena. In questo Tour canteranno insieme, fusi in un solo coro. Nel Tour verrà proposto uno spettacolo adattato alla specifica location e basato su due filoni: La solidarietà nel sociale, nel lavoro; Il territorio lecchese e lombardo, i suoi canti. Una proposta che ha già riscosso interesse, già giunte le prime adesioni da parte delle strutture.

Il CORO AUSER LEUCUM nasce nel 1994 per iniziativa di un gruppo di donne, impegnate nell’aiuto agli anziani e appassionate di musica. Il repertorio è di canto popolare, in due sensi. Di musica nata dal basso, dal popolo e di musica d’autore ripresa, cantata dal popolo come Mamma o anche La leggenda della Grigna.

Il CORO SAN VALENTINO AUSER INSIEME OLGINATE esordisce il 14 febbraio 1995 nel Centro Sociale Anziani Villa Sirtori di Olginate, formato da un gruppo di frequentanti il Centro e diretto allora da Suor Virgilia Alberizzi. È stato in seguito diretto per una ventina d’anni dal Maestro Ignazio Dell’Oro, che ne ha lasciato poi la guida al Maestro Valter Sala. Il repertorio comprende canti popolari, di montagna, canzoni in dialetto e canti liturgici.