LECCO – I Primi calci 2015 sono stati impegnati in una amichevole in mattinata con i pari età del Sala al Barro che ha visto l’Aurora San Francesco in difficoltà rispetto ai più tecnici e determinati avversari. Comunque i piccoli in campo si sono divertiti per la felicità di tutti i genitori presenti.

I Primi calci 2014 hanno giocato una partita amichevole con il Foppenico in contemporanea con due squadre a testa. L’ Aurora San Francesco squadra A su 4 tempi ne ha vinti due e due pareggiati. Ottime prestazioni, con belle azioni e gioco di squadra. L’Aurora squadra B ha pareggiato un tempo e persi tre.

La Scuola Calcio dell’Aurora San Francesco è stata impegnata al Torneo Petralli organizzato dalla Pol.Rovinata con le squadre più giovani di tutto il settore: una squadra 2016 pura e una squadra 2017 pura. I bambini del 2016 hanno affrontato un girone molto impegnativo con Rovinata e Valsanmartino si sono classificati ultimi. Successivamente nelle due partite post girone i biancorossi hanno affrontato le gare con più entusiasmo ed hanno lavorato per la prima vittoria. La compagine dei 2017 hanno realizzato tre vittorie su tre gare 2-0; 2-0; 3-0 passando un bel pomeriggio di sport per tutti passato in serenità e in ottima compagnia.

Doppia amichevole per i Pulcini 2012 e 2013. In casa di mattina contro i 2013 della Pol. Valmadrera. Gli avversari sono stati superiori in tutto mettendo in difficoltà l’Aurora che poco ha potuto contro ritmi alti, possesso di palla e grinta da vendere. Nel pomeriggio partita a Valmadrera contro i bambini del 2012. Con una squadra più capace l’Aurora San Francesco ha fatto una prestazione di buon livello. Sui quattro tempi i biancorossi hanno perso il primo, vinto il secondo e pareggiati gli altri due.

Gli Esordienti 2011 sono stati impegnati in amichevole con il Val San Martino sul perfetto campo della parrocchia di Calolziocorte che luccicava in una bella giornata primaverile. I ragazzi di entrambe le squadre sono tutti entrati in campo concentrati e si è visto dell’ottimo calcio e tanto divertimento.

Anche gli Esordienti 2010 hanno disputato l’ultima amichevole a Calolziocorte contro la Val San Martino prima del campionato. Nel primo tempo i biancorossi si sono rivelati lenti nel fraseggio e poco convinti. L’Aurora riesce ad andare avanti con un gol di pregevole fattura, ma nel finale arriva però il palleggio con palla sulla traversa e il gol dell’ 1-1. Secondo tempo non cambia l’approccio: il Val San Martino appare più voglioso e aggressivo passando due volte in vantaggio con grossolane disattenzioni difensive dell’Aurora che non ci sta e accorcia nel finale con azione corale molto bella ma non basta. Finale di tempo 2-1 per i patroni di casa. Nel terzo tempo i biancorossi, nonostante l’inferiorità atletica riesce ad avere la meglio a livello tecnico e tattico sbagliando però molto e andando addirittura in svantaggio e riacciuffando il parteggio.