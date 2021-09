LECCO – Con una certa trepidazione i volontari del Palladium, la sala della comunità di Castello, riaprono il cinema alla città.

I tempi della pandemia impongono a tutte le sale delle regole da osservare, quali la verifica del “green pass”, il distanziamento, l’obbligo di indossare la mascherina durante la proiezione; ma, in questo caso, la tecnologia dà una mano, consentendo anche l’acquisto del biglietto on-line, con la scelta del posto a sedere e un ingresso rapido in sala.

Si parte con il nono capitolo della saga “Fast and Furious”, un titolo appena uscito e che conferma l’offerta di prima visione che da sempre caratterizza il Palladium.

C’è molta curiosità e attesa da parte di tutti nel capire come risponderà il pubblico, non solo ai film proposti in programmazione ordinaria (la sala è aperta venerdì/sabato/domenica/lunedì), ma anche per la prossima rassegna del giovedì che partirà il 30 settembre.

Dieci i titoli proposti con la possibilità di acquistare gli abbonamenti (40 euro) esclusivamente on-line. La capienza della sala, in rispetto della normativa, è notevolmente ridotta e, pertanto, agli interessati si consiglia di acquistare gli abbonamenti (in vendita a partire dalle 20 di giovedì 2 settembre) al più presto.

Per quanto riguarda, orari, informazioni, acquisto biglietti/abbonamenti è possibile visitare il sito www.cinemapalladium.com dove si potranno anche visionare i titoli proposti con relativa scheda e trailer del film, oppure visitare i profili Facebook e Instagram del Palladium. Per essere aggiornati sempre è consigliabile anche l’iscrizione alla newsletter del cinema.