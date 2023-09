I LAVORI SULLE STRADE, QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 settembre 2023.

Via DON LUIGI MONZA, il 4 e il 5 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla tubazione della rete fognaria;

via MAZZUCCONI, tratto compreso tra i civici 48 e 68, dalle 8:00 alle 18:00 dal 5 all’8 settembre, divieto di transito veicolare per intervento di sistemazione delle caditoie e lavori di asfaltatura ;

via VALPOZZA, tratto all’altezza del civico 2, il 5 e il 6 settembre dalle 8:00 alle 18:00, divieto di circolazione per lavori di sostituzione della tubazione della rete idrica ;

via PONCHIELLI, l’8 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo alla deviazione dell’utenza della rete dell’acqua ;

via DON POZZI, il 7 e l’8 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo della derivazione dell’utenza.

MODIFICHE COLLEGATE ALLE MANIFESTAZIONI

“Runvinata Skyrace 2023”. Sabato 9 settembre

Partenza alle 16:00 sul percorso che parte dall’oratorio san Luigi del Caleotto e si snoda su via Rivolta, via Besonda Inferiore, via Giusti, via Mons. Polvara, via Turbada, via T. da Belledo, via santa Barbara, sentiero Carbonera, località Neguggio, campo de Boi, Magnodeno, il santuario della Madonna della Rovinata e via Asilo Monumento. Nelle vie interessate dalla competizione sportiva, verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 15 alle 19:30 limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti. A questo collegamento l’ordinanza viabilistica comunale completa.





Evento musicale con Dargen d’Amico. Sabato 9 settembre

Si tiene dalle 19:00 in piazza Garibaldi. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 18:30 all’1 di notte sforando su domenica viene istituito il divieto di transito veicolare, che coinvolge anche i titolari di pass ZTL/APU in piazza Garibaldi, via Cavour (nel tatto da via Cairoli a piazza Garibaldi), via N. Sauro nel tratto da piazza Affari a piazza Garibaldi, via Roma, nel tratto da piazza XX Settembre a via C. Cattaneo, e piazza Mazzini, nel tratto da via C. Cattaneo a viale Costituzione; l’obbligo di svolta a destra in via Cairoli, direzione via Cavour, e obbligo di svolta a sinistra in via Mascari, in direzione via Cavour, eccetto i residenti. Dalle 17:00 di sabato sempre fino all’1 di notte ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, via Cavour, via N. Sauro, via Roma e piazza Mazzini. A questo collegamento l’ordinanza viabilistica comunale completa.





“La 50 km nel Parco dell’Adda”. Domenica 10 settembre

Verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 7:45, per il tempo necessario al passaggio della gara, in riva Martiri delle Foibe, lungo Lario Isonzo, via Nullo, via Raffaello, via Cantù, via Adda, ponte Kennedy e nella ciclopedonale fino al ponte Azzone Visconti.

A questo link l’ordinanza viabilistica completa.

Per maggiori informazioni: Comune di Lecco,

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371