LECCO – Nella settimanale rubrica dedicata ai nostri calciatori, la copertina stavolta è dedicata al difensore della Bonacina di Lecco Andrea Conti tornato in campo tra le fila della Sampdoria, ora fanalino di coda del campionato, dopo mesi divisi tra il lettino del massaggiatore e la panchina in cui lo ha relegato l’ormai ex tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Vero i liguri hanno perso 0-3 contro il Monza ma per il 28enne ex milanista in qualche modo si è trattato di una giornata speciale iniziata sullo 0-2 al 23’ della ripresa. La coppia D’Aversa-Ranieri sembra in pole per la guida della squadra: dovesse arrivare il primo, una sorta di mentore per Conti, aumenterebbero almeno sulla carta le chance di vederlo giocare.

È tornato in campo dopo tre settimane, stoppato da un piccolo infortunio, il centrocampista di Galbiate in forza alla Juventus Manuel Locatelli nel 3-0 inferto dai bianconeri al Bologna, sul terreno di gioco sino al 33’s.t. il ragazzo si è guadagnato la sufficienza. Si becca una manita la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola sconfitta 5-0 a Sassuolo, lui però resta ancora una volta in panchina. In serie B altra sconfitta per il Palermo dell’attaccante di Maggianico Salvatore Elia out 0- 1 in casa contro il Sudtirol, la punta resta in campo sino al 38’s.t..

Apriamo ora il lungo capitolo della serie C partendo dalla sconfitta maturata dalla Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi a Crotone (1-0), “Scacca” è protagonista sino al 35’s.t.. Ennesimo stop dell’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) a Francavilla che cede 2-1 ai locali, pari e patta senza gol tra l’Entella del difensore di Merate Luca Barlocco (90’) e l’Imolese, il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) pareggia a Meda (0-0) con il Pordenone. Impatta 1-1 ad Arzignano il Trento del tecnico di Oggiono Lorenzo D’Anna, pareggio che mette in discussione lo stesso allenatore: la squadra infatti era partita con ambizioni importanti e ora si trova in piena zona playout tanto che la società valuterà il tutto dopo l’esito delle prossime due gare.

Termina 2- 2 il match tra il Pescara del mister di Cesana Brianza Lorenzo Colombo e il Monterosi, infine ecco il roboante 0-4 portato a casa dal Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti (entra in campo al 14’ del secondo tempo) a Torre Del Greco. Un percorso straordinario per la formazione giallorossa di mister Vincenzo Vivarini, in testa alla classifica insieme al Crotone a quota 16. Sei partite disputate, cinque vinte e un pareggio miglior attacco con 21 gol e difesa meno perforata, due le reti subite insomma per ora comanda la Calabria.

Non c’è sosta per la terza serie: adesso entra in scena la coppa Italia, questo pomeriggio la Juve Stabia riceve il Cerignola, domani sarà la volta del Renate che ospita la Pro Sesto e ancora Entella-Carrarese, Pescara-Vis Pesaro, Mantova-Trento e Lecco-Juventus Under 23.

Parentesi donne, con il campionato di serie A roboante successo della Juventus della missagliese Sofia Cantore che supera 3-0 il Pomigliano. Le bianconere la sbloccano grazie a un colpo di testa della stessa Cantore, la ragazza resta in campo per tutta la gara. Novanta minuti li gioca anche il difensore di Costamasnaga in forza alla Sampdoria Vanessa Panzeri, blucerchiate costrette alla resa (2-1) sul campo del Milan, buona comunque la prestazione fornita dalla nostra atleta. Chiudiamo con il Como: le azzurre escono a testa bassa dal Ferruccio di Seregno batture 1-3 dall’Inter, un avvio di torneo decisamente sfortunato, anche con la capolista infatti le lariane hanno comandato la gara colpendo ben tre legni. Servirà la pausa per la nazionale a smaltire i postumi di un avvio, davvero stregato? Staremo a vedere.

Classifica: Inter 13, Roma e Fiorentina 12, Juventus 11, Sampdoria e Milan 9, Parma 3, Pomigliano, Como e Sassuolo 1.

Alessandro Montanelli