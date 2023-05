LECCO – Altra copertina per Lorenzo Pirola stavolta al Maradona, festeggia anche il gemello Carlo che sale in C con la Giana Erminio. Giornata davvero speciale in casa Pirola: la famiglia di Casatenovo ha vissuto una domenica inedita da segnare in grassetto sul calendario ma anche indelebile nella memoria per le imprese sportive, realizzate dai loro magnifici gemelli classe 2002.

Priorità naturalmente a Lorenzo, divenuto pedina insostituibile della difesa di una Salernitana, abile e scaltra a fermare sull’1-1 e posticipare almeno a giovedì la festa scudetto del Napoli di Spalletti. Il ragazzo (90’ in campo) ha disputato un match accorto meritandosi un bel sette in pagella. Spazio adesso alla promozione ottenuta dal portiere Carlo, l’estremo difensore della Giana Ermino, cresciuto nella Primavera del Torino, lo scorso anno in forza alla Casatese, è salito in serie C insieme alla società di Gorgonzola tornata nel professionismo dopo una sola stagione di purgatorio grazie alla rotonda vittoria interna (4-0) ai danni del Conticella e al pareggio casalingo della Pistoiese seconda in classifica, ora distanziata di quattro lunghezze (77 e 73) quando mancano soli 90’ al termine della stagione. Complimenti dunque alla Giana per aver vinto la resistenza di club titolati come la Pistoiese, in A negli anni ’80, il Carpi in epoche recenti (nel 2015/16) ma anche Prato, Forlì e Ravenna.

Tornando alla massima serie, doveroso relazionare dell’1-1 scaturito tra Bologna e Juventus nelle fila bianconere, modesta la prestazione del galbiatese Manuel Locatelli, rimasto in campo sino al 38’della ripresa. Intanto tra domani e giovedì è già campionato in programma il turno infrasettimanale, dove la Juventus ospita il Lecce e la Salernitana, dopo la vicina trasferta di Napoli, tra le mura amiche riceve un atra big, la Fiorentina di Italiano e del suo vice, l’oggionese Marco Turati, reduce dal roboante 5-0 inflitto alla Sampdoria.

Nella super coppa italiana di serie C successo di misura per il Catanzaro del liernese Riccardo Gatti (in panchina) che regola 2-1 in terra calabrese la Feralpisalò. Il triangolare che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi continuerà sabato 6 maggio con Feralpisalò-Reggiana per terminare il 13 con Reggiana-Catanzaro. Quest’ultima partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle 15 e alla fine naturalmente porterà a casa il trofeo la società prima classificata.

Nel calcio femminile la Roma, superando al tre Fontane la Fiorentina (2-1), ha matematicamente conquistato il suo primo storico scudetto togliendolo simbolicamente dal petto della Juventus. Bianconere che hanno impattato 3-3 in trasferta con il Milan, tra le ospiti 90’ per l’esterno offensivo (ha fornito gli assist di due dei tre gol) di Missaglia Sofia Cantore. Un match assolutamente positivo il suo concluso con un tiro a botta sicura a 3’ dal termine salvato sulla linea di porta da un difensore del Milan, al contrario avrebbe determinato la vittoria piemontese.

Alessandro Montanelli