I LECCHESI NEL PALLONE. ‘LOCA’ CEDE A SAN SIRO, GILARDI IMPRESA DA TITOLARE

LECCO – Va all’Inter di Simone Inzaghi il derby d’Italia e scontro scudetto (1-0) con la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’), tre punti li strappa e non senza fatica a Frosinone (2-3) il Milan, nelle fila rossonere panchina per il difensore di Annone Davide Bartesaghi.

In serie C titoloni assolutamente meritati per l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) che batte la capolista Mantova 2-1 per il resto nemmeno briciole rimediate dalle altre protagoniste. La Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (in campo sino al 14’ della ripresa), è sconfitto 1-0 a Picerno il Renate del centrocampista di Galbiate Marco Anghileri, sostituito dal 13’del s.t. dal mister di Cesana Brianza Alberto Colombo perde a Meda 0-1 con il Legnago dell’ex bluceleste Boci. Nulla da fare anche per la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) sconfitto a Gongorzola 0-1 dal Novara, infine battuta d’arresto interna del Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) superato 0-1 dall’Avellino.

Da tempo al palo e quindi infortunati altri tre atleti nostrani; l’attaccante di Chiuso Salvatore Elia in forza allo Spezia. il lungodegente della Bonacina attualmente alla Sampdoria Andrea Conti e il difensore della Salernitana di Casatenovo Lorenzo Pirola, in tal senso i loro recuperi appaiono abbastanza lontani, dovrebbe invece tornare a disposizione nel giro di un paio di settimane l’ex centrocampista di Imberido appena trasferitosi dal Lecco alla Feralpisalò Luca Giudici.

In serie A femminile impresa del Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi corsaro sul terreno dell’Inter (2-3) finalmente schierata titolare l’estremo difensore rivierasco, al debutto in maglia azzurra ha disputato una buona gara, bucata solo su calcio di rigore e con un colpo di testa sottomisura. Como che torna a vincere dopo un astinenza di ben otto partite: Como-Juve 0-3, Fiorentina-Como 3-0, Como-Pomigliano 0-0, Napoli-Como 0-0, Como-Roma 2-3, Como-Sampdoria 0-1, Milan-Como 3-2. L’ultimo successo delle lariane risaliva al match d’andata proprio con l’Inter, vinto a Seregno per 2-1: da Inter a Inter insomma. Perde lo scontro al vertice con la capolista Roma, la Juve della missagliese Sofia Cantore (3-1) la ragazza resta in campo sino al 15’s.t. Classifica: Roma 42, Juventus 34, Fiorentina 33, Inter 23, Sassuolo 20, Como, Sampdoria 18, Milan 15, Pomigliano 6, Napoli 3. Prossimo turno; Juventus-Como.

Puntatina in serie D per segnalare il primo posto della Sambenedettese del mediano di Bellano Andrea Arrigoni – per anni protagonista in serie C difendendo le casacche di Ternana e Lecce ma che da ragazzino vestì anche la casacca del Lecco – nel girone F a braccetto con il Campobasso a quota 44, immediato inseguitore della coppia di testa l’Aquila a 40.

Alessandro Montanelli