LECCO – Esce con nulla da stringere in mano, la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (resta in campo sino al 32’ della ripresa) dall’Olimpico di Roma ko 1-0 con i giallorossi dell’ex Dybala. Una prestazione comunque sufficiente del ‘Loca’, impreziosita da due conclusioni dalla distanza.

Continua il suo percorso di crescita nelle fila della Salernitana il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, dopo un avvio stentato il ragazzo sta pian piano guadagnandosi i galloni da titolare – e anche nello 0-0 maturato a Genova con la Sampdoria il suo apporto alla causa (90’) è stato consistente, tanto da meritare a fine partita gli elogi del tecnico granata Paulo Sousa.

In C prosegue senza soste la fantastica cavalcata – asfaltato l’Avellino per 4-1 – del Catanzaro del liernese Riccardo Gatti (in panca), in vetta alla classifica. Ora sono ben 14 le lunghezze di margine sul Crotone, secondo e la B, è ormai davvero dietro l’angolo. Nel girone B gloria anche all’Entella del meratese Luca Barlocco (90’) abile a travolgere 3-1 il Firenzuola e nel prossimo turno i liguri saranno ospiti della capolista Reggiana – uno scontro diretto che se vinto potrebbe riaprire la lotta per il primato. Finisce 2-2 Pescara-Juve Stabia nelle fila ospiti il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi è protagonista sino al 90’ contribuendo alla rimonta dei campani, bravi a recuperare dallo 0-2. Da segnalare sulla panchina dei locali l’esordio del 75enne boemo Zeman in luogo del dimissionario coach di Cesana Brianza Alberto Colombo.

Infine termina 1-1 Andria-Gelbison: pugliesi in vantaggio grazie a un rigore trasformato dal bellanese Andrea Arrigoni che poi va vicino alla rete anche su calcio di punizione sventato bravamente da guardiano ospite. Intanto nella finale d’andata di coppa Italia il Vicenza del chiavennasco Nicola Pasini ha espugnato il terreno della Juve Under 23 dell’ex Lecco Simone Iocolano (1-2), avvicinando sensibilmente le mani sul trofeo.

Ferma la Serie A femminile si sono disputate le semifinali d’andata di coppa Italia nella prima, il Milan di Ganz ha superato al Vismara la Roma 1-0, in seguito la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore (entrata al 30’s.t.) impatta 1-1 in trasferta con l’Inter.

Alessandro Montanelli