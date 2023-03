LECCO – Dopo aver guadagnato la titolarità in serie A con la maglia della Salernitana, ha giocato 90’ anche con l’Under 21 azzurra il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola nella vittoriosa amichevole (3-1) che l’Italia ha sostenuto a Reggio Calabria con l’Ucraina. Una gara di sostanza, in cui il ragazzo ha confermato il buon memento che sta attraversando in granata – insomma non resta che proseguire sulla strada che è stata tracciata.

Ferme le due prime serie nazionali, grande risalto naturalmente alla Serie C dove registriamo una sola vittoria per i nostri portabandiera: quella conseguita dall’Entella del meratese Luca Barlocco (è subentrato al 33’della ripresa), sul campo della Vis Pesaro violato 0-2. Grazie ai tre punti acquisiti i liguri restano in lizza per la promozione diretta, a 320’ dal termine – sono due le lunghezze di margine rispetto alla capolista Reggiana.

Pareggio (2-2) casalingo per il neopromosso Catanzaro del liernese Riccardo Gatti, al cospetto del Pescara. Nonostante il biglietto per la B sia stato già strappato, mister Vivarini non ha concesso al difensore rivierasco, neppure un minuto.

Ed eccoci ai due rovesci; partiamo con il 4-3 rimediato dalla cenerentola Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) a Giugliano, i pugliesi restano fanalini di coda e la retrocessione nei dilettanti uno spettro sempre più concreto. Fragoroso invece il botto subito dalla Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (90’) nel 5-2 a Potenza. Nonostante il ritorno di mister Walter Alfredo Novellino in panchina la formazione campana non è riuscita a frenare una caduta sempre più fragorosa, inarrestabile ora anche la qualificazione ai playoff è in dubbio.

Nel calcio di serie A femminile, nella pool scudetto grande successo esterno per la Juventus (1-3) della punta di Missaglia Sofia Cantore (entra al 40’ s.t), a Sesto San Giovanni contro l’Inter. Nella pool salvezza ottiene un punto il Como nella trasferta ligure con la Sampdoria; finisce 1-1.

Doveroso in conclusione ricordare i calciatori lecchesi costretti al palo causa intoppi fisici nel corso della stagione. Due i più gravi: l’attaccante di Maggianico in forza al Palermo Salvatore Elia, ai box da novembre per la frattura del crociato, oltre al difensore di Galbiate tesserato del Renate Marco Anghileri, out da circa un mese sempre per la frattura del crociato.

Lungodegente invece il ragazzo della Bonacina di Lecco che difende la maglia della Sampdoria Andrea Conti. Un vero calvario il suo, l’ex Atalanta e Milan è ai box ormai da quattro anni, prima per la doppia frattura del crociato poi a seguire con una serie di “piccoli ”infortuni (ultimamente è stato operato alla caviglia) che ne hanno inevitabilmente stoppato l’ascesa. Il 29enne blucerchiato dovrebbe tornare disponibile da aprile, ora anche il prezzo d’acquisto è sceso – la nuova soglia è di 600 mila euro, cifra considerata adeguata per eventuali estimatori. Tempo fa si parlava della Ternana, staremo a vedere.

Alessandro Montanelli

In copertina foto credit Salernitana News